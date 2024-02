Gestaccio di Acerbi ai tifosi della Roma: SANZIONE in arrivo

Da ex giocatore della Lazio, per Francesco Acerbi la partita contro la Roma non deve essere stato come tutte le altre. E il difensore è stato protagonista di un episodio negativo. Dopo la convalida del suo gol, infatti, il difensore dell’Inter ha mostrato il dito medio ai tifosi giallorossi presenti in Tribuna Montemario.

Un gesto non senza motivo: come riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, Acerbi ha risposto ad alcuni cori deplorevoli nei suoi confronti (“Devi morire”). La procura ha aperto un’indagine sul giocatore nerazzurro, che verrà ascoltato nei prossimi giorni dal Chinè, per chiarire se tra i cori ricevuti ci fossero riferimenti anche alla malattia di cui ha sofferto in passato.

Secondo la Rosea, l’ipotesi più probabile è il patteggiamento con multa, allontanando, invece, l’ipotesi del deferimento, che potrebbe portare anche alla squalifica.