Di Canio: “Inter in ritardo di 3 anni. Onana? Mica era Buffon!”

Interpellato sull’Inter, nel corso del consueto appuntamento settimanale Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha parlato diffusamente dei nerazzurri, soffermandosi sul percorso di crescita della squadra, ma anche sul confronto Sommer-Onana e su Pavard.

Queste le sue parole:

PERCORSO – “L’Inter è in ritardo di tre anni. Per me era la più forte già tre anni fa. Poi per inesperienza dell’allenatore e dei giocatori non è riuscita a vincere. La finale di Champions League ha dato al gruppo una grande motivazione. E quest’anno sta tirando fuori tutto, perché la squadra c’era già tre anni fa, ma ora è arrivata alla sua completa maturazione”.

SOMMER-ONANA“Quando è andato via Onana sembrava che fosse andato via Buffon, è un portiere che ha fatto una buona stagione ma che all’Ajax faceva due papere a partita, solo che gli avversari i gol li sbagliavano Sommer ha collezionato tantissime presenze nella nazionale svizzera dove è il portiere titolare, è un grandissimo giocatore”.

SU PAVARD – “Un campione del mondo, ha vinto tutto da protagonista. Lui è diverso da un calciatore che paghi 50 milioni e magari è solo un prospetto”.