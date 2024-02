Simeone polemico con la Liga: “L’Inter riposa più di noi”

Serata complicata quella di ieri per Diego Simeone, con il suo Atletico Madrid sconfitto in casa del Siviglia 1-0 e che rischia di perdere Morata per la doppia sfida contro l’Inter. Non solo: nel post-partita il tecnico si è lamentato anche con la Liga e con la federazione spagnola per il calendario della sua squadra.

Simeone, infatti, non ha gradito il fatto di giocare la prossima gara contro il Las Palmas, l’ultima prima dell’ottavo di andata di Champions League, di sabato, mentre i nerazzurri scenderanno in campo contro la Salernitana il giorno prima.

Queste le sue parole alla tv spagnola:

“Dobbiamo approfittare di questa settimana in cui avremo tempo per lavorare. L’Inter gioca venerdì, noi giochiamo sabato. Grazie alla Liga e alla federazione spagnola”.