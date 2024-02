Morata, c’è l’esito degli esami: l’entità del suo infortunio

Nel corso di Siviglia-Atletico Madrid, Alvaro Morata è dovuto uscire per infortunio al ginocchio destro dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo. L’attaccante spagnolo si è sottoposto stamattina agli esami strumentali che hanno certificato l’entità dell’infortunio.

Come riportato da Fabrizio Romano, Morata ha subito una contusione ossea e una distorsione del legamento del ginocchio destro. Tuttavia, in contrasto con le prime ipotesi di ieri, non c’è stata lesione del crociato.

L’attaccante dell’Atletico Madrid, allora, avrà bisogno di circa 20 giorni per recuperare. Morata salterà la gara di andata contro l’Inter di settimana prossima, ma dovrebbe recuperare per il ritorno all’Estadio Wand Metropolitano, in programma il 13 marzo.