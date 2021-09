Mercato – La Top 10 dei calciatori senza contratto

Alcuni nomi importanti popolano questa particolare classifica

Il mercato si è avviato alla chiusura. La sessione che tutti decantavano come quella dell'austerity a causa della pandemia ha regalato trasferimenti clamorosi, come quello di Romelu Lukaku al Chelsea o quello di Leo Messi al PSG. Esistono però diversi calciatori, alcuni anche molto famosi e dal passato glorioso, che, andati a scadenza di contratto, sono ancora senza una squadra. Ecco i migliori dieci giocatori rimasti "a piedi": riusciranno a trovare una squadra ancora bisognosa di rinforzi anche a sessione di mercato terminata?

1. SERGE AURIER - Il terzino ivoriano ha rescisso il contratto che lo legava al Tottenham. Diventa, così, una grande occasione di mercato per molti club in cerca di un rinforzo in quella zona del campo. L'arrivo di Emerson Royal, vecchio obiettivo dell'Inter, ha di fatto liberato Aurier che ora potrebbe essere in cerca di avventura fuori dall'Inghilterra.

2. NICOLAS N'KOLOU - L'ex centrale del Torino sta ancora cercando un club di rilievo per proseguire la propria carriera dopo il turbolento addio con i granata. Il senegalese, dotato di grande personalità, ha ancora molto da dare avendo "solo" 31 anni. Probabile che cerchi di accasarsi in Francia, dove ha già dimostrato in passato il proprio valore.

3. DAVID LUIZ - Il difensore brasiliano, oltre ad una bacheca ricca di trofei, può sfoggiare anche un elenco di club invidiabile: Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Tuttavia a 34 anni, con un carattere molto ingombrante e un ingaggio pesante, l'ex nazionale verdeoro fatica a trovare una collocazione. Possibile un ritorno alle origini in Portogallo?

4. VALÈRE GERMAIN - Una vera istituzione del calcio francese. L'attaccante 31enne ha segnato più di 80 gol tra Nizza, Marsiglia e Monaco ma è rimasto senza contratto dopo aver lasciato il Marsiglia al termine di quattro stagioni consecutive con i francesi.

5. SEBASTIAN GIOVINCO - La formica atomica ex Juventus e Empoli ha avuto sicuramente una carriera meno brillante di quanto ci si potesse aspettare un decennio fa. Dopo aver lasciato la Juventus e aver strabiliato in Canada e Arabia Saudita, è al momento senza squadra. Nonostante i 34 anni e la lontananza dall'Europa, Giovinco potrebbe essere una risorsa preziosa, specie per una medio-piccola di Serie A. Sarà però disposto a ridimensionarsi dopo i recenti ingaggi faraonici?

6. JACK WILSHERE - L'ex Arsenal e West Ham è attualmente senza squadra. Le sue doti però, al netto dei parecchi infortuni, sono note a tutti, specie oltremanica. Probabilmente quindi si accaserà in qualche club, magari minore, di Premier, dove potrà far leva sulla propria grande esperienza. Attualmente, il giocatore inglese si sta allenando con il Como che però non può tesserarlo: l'ex Arsenal gradirebbe un'esperienza in Italia.

7. FRANK RIBERY - Il campione francese, che ha ormai superato le 38 primavere, non sembra aver alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. L'ex Bayern Monaco, dopo due anni alla Fiorentina, è rimasto senza squadra, anche se sembra una situazione destinata a risolversi. Anche se in là con gli anni e con sulle gambe le cicatrici di mille battaglie infatti, Ribery rimane comunque un giocatore straordinario, ancora capace di svoltare qualsiasi partita: per questo motivo, il Verona ci starebbe seriamente pensando.

8. HATEM BEN ARFA - Un giocatore dalla grande classe che - quando in giornata - fa divertire come pochi. Hatem Ben Arfa è il classico calciatore genio e sregolatezza che ora si trova senza squadra. Il francese ha militato nel Bordeaux nell'ultima stagione dove ha segnato due gol e realizzato 5 assist. Nonostante il discreto score, è rimasto senza contratto a 34 anni. Si era parlato di un suo ritorno al Marsiglia ma l'attuale allenatore Sampaoli non è interessato al trequartista.

9. DANIELE STURRIDGE - L'attaccante inglese è svincolato dallo scorso 2 marzo 2020, e ancora oggi non è riuscito a trovare una squadra. Sturridge era descritto come uno degli astri nascenti del calcio inglese ma nei 5 anni a Liverpool non è riuscito a esplodere. Dopo mille prestiti, era finito ai turchi dello Trabzonspor ormai due stagioni fa senza fare faville.

10. GASTON RAMIREZ - L'uruguaiano è stato uno dei tanti protagonisti della A degli ultimi anni, soprattutto al Bologna: Gaston Ramirez, il classico numero 10. L'ex Sampdoria, dopo aver giocatori nella squadra genovese nell'ultima stagione, si trova senza contratto. Ma la qualità del giocatore non si discute, potrebbero arrivare delle offerte last-minute.