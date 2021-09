Calciomercato 2021/22, le 10 operazioni più onerose d’Europa: Inter regina di ricavi

I nerazzurri hanno incassato 175 milioni da Lukaku e Hakimi

C'è molta Inter, di mezzo, quando si parla delle operazioni più costose d'Europa di questa sessione estiva di calciomercato: ma, nel caso dei nerazzurri, non si tratta di operazioni in entrata, bensì delle sontuose cessioni (due in particolare: Hakimi e Lukaku) cui la società ha dovuto dare luogo per sistemare i conti e per ridare fiato alle finanze. In particolare, 175 milioni dei 636,9 milioni di euro movimentati dalle dieci operazioni più onerose d'Europa portano il marchio nerazzurro: 115 i milioni incassati con la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea e 60 con quella di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain.