Mercato – Quanti campioni nella Top 10 dei giocatori in scadenza nel 2022

Top 10 degna delle migliori formazioni d'Europa

Alessio Murgida

Dieci giocatori di assoluto livello fanno parte di questa particolare classifica che prende in considerazione tutti i calciatori in scadenza di contratto nel 2022. Tenetevi forte, perché alcuni nomi sono degli assoluti campioni in bilico nelle proprie squadre, a partire dalla prima posizione occupata dal signore che vedete qui sotto in foto.

1. KYLIAN MBAPPÉ - Il primo nome non può che essere lui. Il predestinato, il più forte degli "umani " (escludendo CR7 e Lionel Messi). Signore e signori, Kylian Mbappé ha il contratto in scadenza nel 2022. Ma nessuna paura, non resterà senza squadra ovviamente. Il suo approdo al Real Madrid è scontato quanto certo per la prossima estate .

2. PAUL POGBA - L'ex centrocampista della Juventus sembra aver ritrovato se stesso in Inghilterra. Pogba, infatti, ha iniziato la stagione con il botto con 5assist nelle prime due partite: nessuno come lui nella storia della Premier League. Nonostante questo, le discussioni per il prolungamento del contratto non sono ancora iniziate e anche lui, come Mbappé, sembrerebbe essere in odore di Real Madrid.

3. PEDRI - Il giocatore che non smette mai di essere sul campo. Sappiamo che in questi due anni lo spagnolo ha giocato più partite di tutti nonostante abbia soltanto 18 anni. Ed è pronto a prendersi il suo Barcellona: il contratto in scadenza del 2022 verrà presto rinnovato dai balugrana fino al 2026. Ma ad oggi, Pedri è in scadenza.

4. LEON GORETZKA - Altro centrocampista di grande qualità ma anche sostanza, Goretzka è un punto fermo del Bayern Monaco. Il tedesco ci ha tenuto a dire che la trattativa per il nuovo contratto sta continuando ma la parte economica non sarà l'unica a dover essere soddisfatta "è il pacchetto intero che conta", afferma il centrocampista. Vedremo.

5. ANSU FATI - La stella nascente del Barcellona è stato colpito dalla sfortuna degli infortuni ma la società blaugrana vuole puntare sul suo talento e quello di Pedri. Trattativa in corso anche per lui, con prolungamento del contratto previsto fino al 2024

6. LORENZO INSIGNE - Se n'è discusso e scritto tanto sul capitano del Napoli ma Insigne non ha ancora rinnovato né intavolato una trattativa con la società partenopea per un nuovo contratto. Su di lui ci sarebbe l'Inter, pronta ad approfittare di un colpo che avrebbe del clamoroso.

7. MARCELO BROZOVIC - La società nerazzurra è stata chiara: per i rinnovi di contratto se ne parla a mercato chiuso. Ora che il calciomercato è finito, ci sarà tutto il tempo per discutere con il croato. Si ipotizza un prolungamento fino al 2024.

8. FRANK KESSIÉ - Il mediano del Milan - uno dei giocatori più importanti della formazione rossonera - sembra voler restare a Milano ma la trattativa per il rinnovo è ancora in salita. La paura di un Donnarumma II o Calhanoglu II c'è.

9. LORENZO PELLEGRINI - Il centrocampista giallorosso ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, lasciandosi alle spalle il brutto infortunio che lo aveva costretto a rinunciare agli Europei. É nato un buon feeling con Mourinho e ora, da capitano della Roma, è pronto a prolungare il suo contratto con i giallorossi. Non è ancora stato trovato un accordo ma le parti remano dalla stessa parte.

10. PAULO DYBALA - Il numero 10 bianconero, con l'uscita di CR7, è diventato l'uomo copertina della Juventus e il suo futuro è sempre più a Torino. Attenzione però, perché i discorsi per il rinnovo sono tutt'altro che finiti.