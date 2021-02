Gresko: “Inter da scudetto, Skriniar si è ripreso. Io scortato dalla polizia dopo il 5 maggio? Ventola mente”

Purtroppo per la sua storia da calciatore, il volto di Vratislav Gresko continua e continuerà ad essere associato con molta probabilità dai tifosi nerazzurri alla sconfitta nel famoso 5 maggio del 2002 contro la Lazio. Un suo errore imperdonabile che spezzò il morale all’Inter, nel giorno in cui avrebbe potuto vincere lo scudetto. A proposito di quella partita, però, l’ex terzino sinistro ha spiegato sulle pagine di Tuttosport: “Domandarsi cosa avremmo potuto fare di diverso mi sembra una polemica inutile: succedono cose ben più gravi nella vita. C’è una storia da accettare. Ora conta il futuro”.

Lei però fu bersagliato dalle critiche.

“In Italia si parla tantissimo di calcio. Si deve stare attenti a non subire lo stress e affrontare quello che ti capita. Ogni calciatore, prima o poi, viene criticato. Se non mi fossi rialzato dopo quell’errore, non avrei potuto più giocare a certi livelli”.

Tutti si ricordano di quel 5 maggio, in pochi di alcuni risultati negativi precedenti.

“Non avremmo dovuto pareggiare col Chievo alla penultima giornata. Né perdere a San Siro contro l’Atalanta”.

Ma è vero che il giorno successivo alla Lazio – come dichiarato da Ventola – andò a fare shopping e fu protetto dalla polizia?

“No, questo episodio non è mai accaduto”.

Nella sua carriera ha perso per ben tre volte il titolo all’ultima giornata.

“Era già successo con un’altra Inter, quella di Bratislava. E col Leverkusen. Non sbagliai io né in Slovacchia né in Germania. E in entrambi i casi non venne mica ammazzato qualcuno nello spogliatoio. In Italia c’è una mentalità diversa rispetto agli altri Paesi. Ma lo sport è così: si vince e si perde”.

Le piace l’Inter attuale?

“Giocano bene. È una squadra ben organizzata. Peccato siano stati eliminati in Champions League e poi in Coppa Italia. Antonio Conte resta un ottimo allenatore. Non so se vinceranno il campionato, lo spero, ma sicuramente possono farcela”.

Il suo connazionale Skriniar è una certezza.

“Milan si è ripreso, ha superato il periodo di difficoltà della scorsa stagione. È giovane, deve stare attento affinché non capiti di nuovo. Ma milita in una squadra forte: potrà essere aiutato anche dagli altri giocatori”.

C’è anche Arturo Vidal, suo ex compagno di squadra al Bayer Leverkusen.

“Arturo è Arturo. È unico, ride sempre. Tranne quando viene sostituito, ma questo è normale, succedeva pure a me (ride, ndr)”.

In fascia c’è un treno come Hakimi

“Non mi piace parlare dei singoli. L’Inter ha giocatori che fanno la differenza, sappiamo quali siano. Ma conta il concetto di squadra. Si vince e si perde in 11. Ci faccia caso: si parla sempre di chi segna e poco di quelli dietro. Poi se i difensori sbagliano, vengono subito tirati in ballo…”.

