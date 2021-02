Primavera – L’Inter rimonta due volte e si fa rimontare: contro il Sassuolo non basta Satriano

Dopo la bellissima vittoria in settimana contro la Roma, arriva uno stop per l’Inter Primavera. I ragazzi di Armando Madonna giocano una partita intensa, non perfetta, ma visti i tanti impegni delle ultime settimane è anche difficile trovare il 100% della forma.

Sul campo del Sassuolo l’Inter va sotto due volte: prima al 12′ con la rete di Ripamonti, poi al 32′ grazie al gol di Samele dopo il pareggio firmato Nicholas Bonfanti. Nella ripresa Madonna si gioca la carta Martin Satriano ed è la carta decisiva e vincente fino all’86’. L’attaccante nerazzurro sigla una doppietta in 20 minuti (prima su rigore, poi di testa) ma non basta. I padroni di casa nel finale si riversano in avanti e trovano il pareggio a 4 minuti dal termine sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Mattioli che approfitta di un’uscita sbagliata da parte di Stankovic. Prossimo impegno sarà il derby contro il Milan mercoledì alle 15:00.