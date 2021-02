Inter-Lazio è anche Hakimi-Lazzari: di fronte i due velocisti del campionato

Questa sera alle 20:45 l’Inter di Antonio Conte ospiterà a San Siro la Lazio di Simone Inzaghi per la 22^ giornata di Serie A. Dopo le sconfitte di ieri di Juventus e Milan, i nerazzurri hanno la grande opportunità di tornare in vetta alla classifica con 1 punto in più dei cugini rossoneri, prossimi avversari domenica 21 febbraio.

Una partita insidiosa per il valore dell’avversario (reduce da sei vittorie di fila), che ha sempre messo in difficoltà l’Inter negli ultimi anni. Entrambi con il 3-5-2, sarà un match basata molto sui duelli individuali e soprattutto con le fasce protagoniste. Di fronte – seppur non sullo stesso lato – si troveranno due tra i giocatori più veloci dell’interno campionato di Serie A: Achraf Hakimi e Manuel Lazzari. Il primo ha già collezionato 6 reti e 4 assist, il secondo un solo gol ma anche lui 4 assist. I giochi sia di Conte, sia di Inzaghi, vedono molto gli esterni come protagonisti ed in questo momento è difficile trovarne due di questa qualità e velocità (Hakimi 24,36 km/h, Lazzari 34,91 km/h come velocità massima).

