Mercato – Il Bayern Monaco non molla: nella lista c’è sempre il nome di Agoumé

La stella di Lucien Agoumé, dopo un periodo di appannamento per il poco spazio trovato allo Spezia, continua a brillare. Il centrocampista classe 2002 di proprietà dell’Inter è in prestito alla società ligure e sta facendo vedere tutte le sue qualità, tanto da prendere l’interesse di tanti top club europei.

Il Bayern Monaco già prima della finestra di calciomercato di gennaio si era mossa per Agoumé, mostrando qualcosa in più di un interesse. Ora le voci si fanno sempre più insistenti. Christian Falk – giornalista della Bild – sul suo account Twitter ha pubblicato la lista degli obiettivi di mercato del Bayern. Per il centrocampo insieme a Florian Neuhaus ed Eduardo Camavinga, c’è Lucien Agoumé.

