Le probabili formazioni di Inter-Lazio: nuova fiducia ad Eriksen e Perisic. Più Lautaro che Sanchez

Per trasformare la giornata di ieri in un sabato perfetto, in seguito alle sconfitte di Juventus e Milan rispettivamente contro Napoli e Spezia, l’Inter di Antonio Conte questa sera non potrà permettersi di sbagliare in un match comunque molto complicato contro la Lazio. La formazione nerazzurra in caso di vittoria darebbe infatti un segnale davvero molto importante al campionato, scavalcando innanzitutto i rossoneri in cima alla classifica, ma staccando anche i bianconeri per un ulteriore vantaggio più rassicurante.

Per cercare di ottenere un successo, il tecnico leccese si affiderà quasi interamente alla formazione già schierata in Coppa Italia contro la Juventus, con il solo inserimento di Ivan Perisic sulla corsia di sinistra dal primo minuto. Si va dunque verso la riconferma di Christian Eriksen titolare in un ruolo da mezzala che pare stia piacendo allo stesso Conte, e Lautaro in vantaggio in attacco su Sanchez per far coppia con Romelu Lukaku. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Inter Lazio stando alle ultime de La Gazzetta dello Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER LAZIO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

