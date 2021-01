Ex Inter – Guarin in formato XXL: le immagini del debutto coi Millonarios fanno il giro del web

Sono bastati venti minuti a Fredy Guarin per essere immortalato in poche ma significanti immagini che nel giro di poche ore hanno fatto il giro del web. Dopo aver messo fine alla sua esperienza al Vasco da Gama lo scorso settembre, l’ex centrocampista dell’Inter è sbarcato in questo gennaio ai Millonarios tornando in Colombia dopo quasi 17 anni. Come uno scherzo del destino, nel debutto avvenuto lo scorso sabato, il calciatore si è ritrovato contro l’Envigado, squadra nella quale si era formato prima di passare al Boca Juniors.

Nel successo ottenuto per 1-0, il centrocampista colombiano ha disputato gli ultimi minuti dell’incontro subentrando nel corso della ripresa. Come si può vedere da queste immagini, l’ex Inter ha però fatto discutere per il suo stato di forma, evidentemente lontano dagli standard tipici per un calciatore. Nonostante si trovasse svincolato dallo scorso settembre e dunque non giocasse una partita ufficiale da diversi mesi, Guarin dovrà comunque lavorare sodo in allenamento da qui in avanti per rimettersi in sesto e poter quantomeno avvicinare la qualità di gioco mostrata nei suoi migliori anni in Europa.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<