Hakimi ha messo la freccia verso la storia: Facchetti nel mirino

Achraf Hakimi è pronto per entrare, già alla sua prima stagione, nella storia dell’Inter: l’esterno marocchino è a quota 5 gol in 15 giornate di campionato e la proiezione a fine competizione gli garantirebbe di superare un mito interista come Giacinto Facchetti, a quota dieci gol.

Come riporta TuttoSport Hakimi vola su medie incredibili e la rete di domenica contro il Crotone gli ha permesso di eguagliare il suo record di gol fissato la scorsa stagione in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund. Ora ha altri miti da battere: il difensore interista con più reti in una Serie A è Marco Materazzi con 12 timbri (7 su rigore), mentre ha già messo la freccia su Maicon che nell’anno del triplete siglò sei reti.

