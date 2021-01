Roma, si ferma Dzeko: domenica i giallorossi sfideranno l’Inter

Domani è in programma Sampdoria-Inter, ma la notizia che arriva da Roma ci porta avanti fino a domenica: all’ora di pranzo sarà infatti in programma la partita contro i giallorossi che però avranno Edin Dzeko in dubbio.

Come riporta Sky infatti il bosniaco soffre di un risentimento muscolare che lo farà saltare la trasferta di Crotone costringendo Fonseca a rimpiazzarlo con Borja Mayoral. Sarà una corsa contro il tempo per vederlo in campo domenica quando alle 12:30 sarà in programma Roma-Inter.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<