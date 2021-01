Il 2021 nel segno di Lautaro: sarà l’anno decisivo per l’attaccante argentino

L’anno della consacrazione: è il 2021 di Lautaro Martinez, iniziato in modo speciale con la tripletta al Crotone nel primo impegno. Come riporta La Gazzetta dello Sport odierna l’attaccante argentino è atteso da un nuovo anno scoppiettante con la nascita della primogenita e la Copa America in programma quest’estate.

La prima tripletta in Serie A di Lautaro ha portato l’Inter al successo al debutto nel 2021, ma ci si attende una annata positiva sia per la squadra che per l’argentino. Martinez dovrà alzare l’asticella delle sue prestazioni cercando quella continuità che forse è stato il suo vero tallone d’Achille per consacrarsi definitivamente in campionato.

Una stagione positiva con la maglia nerazzurra gli garantirebbe la convocazione nell’Argentina per la Copa America in programma quest’estate. Per un sudamericano partecipare alla competizione continentale è un grande motivo d’orgoglio e potrebbe far coppia in attacco con Leo Messi: un sogno.

Oltre al lato sportivo, c’è anche quello personale: Augustina, la sua compagna, è in dolce attesa e a febbraio partorirà la piccola Nina. Un 2021 ricco di gioie quindi per Lautaro Martinez: si spera che tutta questa positività venga trasportata anche a tutta la squadra.

