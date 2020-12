GdS – Hakimi batte Hernandez: i numeri a confronto. Inter e Milan se li godono, a Madrid si mangiano le mani

Con Theo Hernandez e Achraf Hakimi Milano è tornata a mettere le ali. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Milan e Inter si fregano le mani mentre aumentano notevolmente i rimpianti in casa Real Madrid.

Due cessioni “dolorose” ma necessarie per rimettere al proprio posto il bilancio. Nel giro di due estati il Real Madrid ha infatti incassato quasi 60 milioni di euro, un’ottima cifra dato il periodo ma forse troppo bassa per quanto messo in mostra finora da entrambi.

Hernandez ha collezionato quattro reti e cinque assist tra campionato ed Europa League, Hakimi, dopo un lieve periodo di flessione a novembre, è tornato a dominare sull’out destro di Conte. Anche per il marocchino quattro reti e cinque come il rossonero, ma con una frequenza maggiore (un contributo ogni 128’ giocati rispetto ai 170′ del “cugino).

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<