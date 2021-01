Hakimi: “Il più veloce della squadra? Io, poi Lukaku. Ecco la mia top 5 dell’Inter”

E’ arrivato in estate dal Real Madrid ed ha già preso possesso della fascia destra dell’Inter che – si spera – sarà sua per i prossimi anni: Achraf Hakimi è stato l’acquisto più importante dello scorso mercato e dopo un periodo di adattamento sta dimostrando che tipo di giocatore è.

Nella puntata del Match Day Programme pubblicata sul sito del club, il giocatore marocchino ha raccontato alcune curiosità: “Giocare a calcio è sempre stato il mio desiderio più grande sin da bambino. Poter giocare per i tifosi e per la mia Nazionale. Una delle emozioni più grandi che ho vissuto infatti è stato giocare il Mondiale. Nel tempo mi libero mi piace giocare ai videogiochi e se in casa ho un canestro fare qualche tiro. Una cosa che mi è sempre piaciuta fare con i miei amici è poi il paddle. Di Madrid amo il cibo e la gente, poi c’è la mia famiglia. Milano mi piace molto, con il tempo imparerò a conoscerla meglio ma una cosa che amo è sicuramente la pasta. Per caricarmi prima delle partite sento sempre la stessa playlist. Il più veloce in squadra? Credo di essere proprio io. Oltre a me Romelu Lukaku“.

TOP 5 INTERISTA – “Julio Cesar, un leader. Zanetti è una leggenda, Roberto Carlos un velocista ed un portento fisico. Poi Eto’o e Ronaldo Il Fenomeno”.

