Dalla Spagna – Hazard delude al Real Madrid: voci su una possibile offerta dell’Inter

Lunedì inizierà la finestra di mercato di gennaio. Una finestra molto particolare per tutto quello che sta succedendo, dove le squadre saranno molto attente alle occasioni che si presenteranno. Tra queste c’è sicuramente l’Inter, alla ricerca di un giocatore offensivo.

Secondo il quotidiano spagnolo Sport una delle occasioni potrebbe essere Eden Hazard. L’attaccane belga sta facendo veramente tanta fatica al Real Madrid e non sta ripagando del grandissimo investimento fatto da Florentino Perez per strapparlo al Chelsea. I problemi fisici stanno condizionando la sua avventura madrilena, infatti Hazard è appena rientrato da un infortunio. Proprio per questo il suo nome inizia a circolare in chiave mercato e come riportato dalla Spagna sono iniziate a circolare delle voci su una possibile offerta dell’Inter per il mese di gennaio.

