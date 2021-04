Opta – Handa al quarto autogol da quando è all’Inter: record negativo europeo

L'infelice primato è condiviso con Anthony Lopes del Lione

Da zero a eroe e poi di nuovo a zero, senza soluzione di continuità: contro il Napoli, questa sera, l'interista torna a vedere un errore (anche) di Handanovic e tornano, quindi, anche le critiche contro il portiere nerazzurro, che pure nelle scorse settimane era stato elogiato per la diffusa imbattibilità. In ogni caso, in serata, a fornire materiale per i critici dell'estremo difensore sloveno è anche OptaPaolo, noto profilo Twitter di statistiche sulla Serie A: e lo fa diffondendo un dato che, a modo suo, è significativo.