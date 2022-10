Handanovic studia sul campo per il futuro: ormai è un “vice Inzaghi”

Samir Handanovic sembra ormai aver accettato il proprio ruolo di vice Onana . Il portiere slovacco, il cui rendimento era calato parecchio nelle ultime stagioni, non si è messo di traverso, anzi. Si sta dimostrando un valore aggiunto per tutto lo spogliatoio anche dalla panchina.

Handanovic invece di protestare o mettere il muso, si è rimboccato le maniche per aiutare la squadra anche dalla panchina, da leader e capitano vero. E, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questo potrebbe essere un indizio importante per il suo futuro. Con il suo ruolo di capitano non giocatore infatti, lo sloveno ha già di fatto iniziato la gavetta per fare un domani l'allenatore, desiderio che non ha mai nascosto. Una sorta di collaboratore tecnico aggiunto, sempre pronto a dispensare consigli e dare la giusta direttiva ai compagni. Al punto che, secondo la Rosea, non è escluso che, una volta appesi i guantoni al chiodo, possa entrare nello staff di Inzaghi.