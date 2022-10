Inter, gli ottavi servono anche per trattenere Skriniar

Una vittoria per scacciare tutti i "gufi" e centrare gli ottavi di finale di Champions League nonostante un girone di ferro. L' Inter di Simone Inzaghi domani sera si gioca una grossa fetta di stagione tra le mura amiche contro il Viktoria Plzen . Tuttavia, come sottolineato da Tuttosport, una vittoria non servirebbe solo a blasone, morale e casse. Sarebbe infatti fondamentale anche per rinnovare il contratto in scadenza di Milan Skriniar .

In casa Inter si respira ottimismo sul possibile prolungamento dello slovacco, attorno a cui sembrerebbe, il condizionale è d'obbligo, essersi allentata la pressione del PSG. Tuttavia la strada resta lunga e in salita, soprattutto dal punto di vista economico. Ecco perché centrare gli ottavi anticipatamente sarebbe fondamentale anche in tal senso. Con i 20 milioni incassati dal passaggio del turno infatti, i nerazzurri avrebbero probabilmente potere economico sufficiente per garantire uno stipendio da top player a Skriniar. I 6 milioni circa, bonus più, bonus meno, che, uniti alla fascia da capitano, potrebbero finalmente convincerlo a restare a Milano. Una vittoria che serve moltissimo quindi, sia per il presente che per il futuro.