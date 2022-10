Inter-Viktoria Plzen, le probabili formazioni: Inzaghi ha un solo dubbio

Le possibili scelte del tecnico nerazzurro per la gara in Champions League

Si avvicina sempre di più una delle partite più importanti della stagione per l'Inter. Domani pomeriggio contro il Viktoria Plzen, infatti, con una vittoria i nerazzurri otterranno aritmeticamente il passaggio agli ottavi di finale di Champions League senza dover attendere l'altro match del girone previsto in serata tra Barcellona e Bayern Monaco. Una gara - quella di San Siro - da non sottovalutare, contro una formazione che ha voglia di riscattarsi dopo una prima fase in Europa molto complicata.