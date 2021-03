Handanovic pronto per Bologna, 3 partite in 8 giorni: Conte ricorrerà al leggero turnover per necessità

Ancora 24 ore di attesa e poi Conte potrà riabbracciare i primi nazionali ad Appiano. Intanto, come riportato dal Corriere dello Sport, ieri si è ripreso a lavorare alla Pinetina dopo il weekend libero concesso da Conte.

Nella seduta individuale presente anche capitan Handanovic, tornato negativo: il numero uno dell’Inter ha poi svolto dei controlli per ottenere il via libera finalizzato al rientro in campo.

Per de Vrij, Vecino e D’Ambrosio si saprà nelle prossime ore con gli esiti degli ultimi tamponi. L’Inter è attesa da 3 sfide in 8 giorni, contro Bologna, Sassuolo e Cagliari: è chiaro che Conte sarà costretto a ricorrere al turnover per superare un momento di necessità, forse quello davvero decisivo verso lo scudetto.

