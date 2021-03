Scadenze e pagamenti, l’Inter è in piena regola: nessun problema con i parametri UEFA

I tifosi dell’Inter possono stare tranquilli. Oggi è in programma il CdA in cui Suning ribadirà il supporto finanziario, tra scadenze e pagamenti, fino al termine della stagione.

Come riportato da Tuttosport l’Inter è in piena regola con le scadenze Uefa, anche perché da Nyon lo scorso mese è stata introdotta una deroga per le licenze delle prossime coppe europee: a causa dell’emergenza coronavirus infatti, basterà dimostrare di non essere in debito per una somma pari al 15% dell’ingaggio annuale di ogni calciatore. Il club nerazzurro rientrerà completamente in tale limite.

