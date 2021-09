GdS – Handanovic in discussione? Le quotazioni di Radu salgono

Il portiere rumeno è di sicura affidabilità e c'è il retroscena dallo staff tecnico

Per la prima volta da quando è a Milano, Samir Handanovic dovrà guardarsi bene le spalle dal proprio vice. Negli anni infatti, come riporta da La Gazzetta dello Sport, il portiere sloveno ha goduto di un'egemonia praticamente totale. I vari Padelli, Carrizo e Berni non hanno mai realmente impensierito il ruolo di portiere titolare che, anzi, lasciava loro alcune briciole tra campionato e Coppa Italia.