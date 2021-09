Da Onana a Raspadori: tutte le mosse per il futuro dell’Inter

Tutte le prossime mosse di mercato dell'Inter

Abbiamo appena lasciato alle spalle una delle sessioni di calciomercato più pazze della storia del pallone ma i dirigenti nerazzurri sono già a lavoro per il futuro. Come riporta Tuttosport, sarà però importante capire le direttive di Suning per il prossimo mercato e fare luce sulla questione sacrifici: ne serviranno altri in futuro? In attesa di questa risposta, Marotta e Ausilio guardano avanti.