Samir Handanovic, ex capitano e attualmente osservatore per l’Inter, torna a parlare della decisione estiva di ritirarsi e di intraprendere il nuovo percorso, svelando anche un retroscena estivo. Queste le sue dichiarazioni al sito sloveno Nogomania.

“Questa estate ho avuto qualche proposta, ma per il bene della mia famiglia ho deciso di rimanere a Milano, dove ho terminato il mio viaggio sportivo. Il mio futuro? È legato al calcio. Ho iniziato come osservatore, ma il mio obiettivo è diventare allenatore tra uno, due o tre anni. All’inizio voglio lavorare con i giovani per trasmettere le mie esperienze e conoscenze, ma l’obiettivo è essere allenatore in un grande club“.