Non solo Marotta: novità anche sul futuro di Ausilio e Baccin

Non solo il rinnovo di Beppe Marotta. Il prolungamento contrattuale arriverà – come prevedibile – per tutta l’area sport dell’Inter e quindi comprenderà anche Piero Ausilio e Dario Baccin.

Come riporta Tuttomercatoweb, infatti, il direttore sportivo e il suo vice allungheranno il legame con l’Inter di due anni, proprio come Marotta: dall’attuale scadenza (2025), si arriverà infatti al 2027. Un messaggio chiaro che sottolinea la soddisfazione per l’operato dirigenziale in questi anni. Marotta, Ausilio e Baccin – pur fra mille ristrettezze economiche – hanno garantito all’Inter la possibilità di rimanere ai vertici in Italia e in Europa.