Zhang RINNOVA il contratto di Marotta: i dettagli della decisione

Si è svolto a due giorni dal Derby d’Italia il consiglio d’amministrazione dell’Inter, con anche la presenza del presidente Steven Zhang, in collegamento dalla Cina. Il numero uno nerazzurro ha colto l’occasione per annunciare il rinnovo di Beppe Marotta come amministratore delegato.

L’accordo legherà il dirigente all’Inter fino al 2027, come riportato da La Gazzetta dello Sport. La decisione arriva come premio agli ottimi risultati ottenuti da Marotta in questi anni, che hanno permesso al progetto vincente voluto dalla società di affermarsi e di avere continuità.

L’opinione di Passione Inter

L’ottimo lavoro svolto da Marotta e dal resto della dirigenza nerazzurra è evidente, vista la capacità di mantenere alto il livello competitivo della rosa nerazzurra, nonostante le ristrettezze e le difficoltà economiche dell’ultimo periodo. In questo senso, come ipotizzato anche dalla Rosea, è facile aspettarsi presto un premio analogo anche per Ausilio e Baccin.