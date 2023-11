Juventus-Inter, Inzaghi ha deciso come utilizzare Frattesi

Prosegue l’avvicinamento verso Juventus-Inter, in programma domenica sera alle ore 20.45. Inzaghi non sembra avere grandi dubbi sulla formazione titolare da schierare e la sua concentrazione è tutta su come affrontare i bianconeri e su come intervenire a gara in corso.

Per questo motivo, come riportato da Sky Sport, il tecnico partirà con la formazione tipo di questa prima parte di stagione, ma con un pensiero anche sul ruolo che potrà avere Frattesi a gara in corso. L’ex centrocampista del Sassuolo, infatti, potrà essere l’arma in più da utilizzare nel secondo tempo, in una partita che quasi sicuramente sarà tiratissima fino al 90′.

L’opinione di Passione Inter

L’inserimento di Frattesi all’Inter prosegue a passo lento. Si potrebbe discutere sul suo utilizzo, ma non avrebbe senso prima di una partita così delicata, dove è legittimo che Inzaghi voglia affidarsi ai suoi titolarissimi. Il tempo del classe 1999 arriverà, anche perché gli impegni non mancano nel calendario nerazzurro.