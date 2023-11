Le ultime da Appiano Gentile: Inzaghi ha già scelto l’Inter anti-Juve

Manca sempre meno al big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter, gara che potrebbe dare segnali importanti in merito alle ambizioni delle due squadra. Inzaghi lo sa bene e per questo motivo non sembra avere troppi dubbi su come affrontare la gara.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico si presenterà a Torino con i titolarissimi, ad eccezione della difesa. A livello di formazione, pertanto, non ci dovrebbero essere grandi dubbi, con il tiro di centrocampo Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan a supportare la coppia gol nerazzurra, composta da Thuram e Lautaro Martinez.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi ha sempre dimostrato di voler fare affidamento sulla sua formazione tipo nelle gare più delicate della stagione e un improvviso cambiamento contro la Juventus sarebbe alquanto sorprendente. Il tempo per fare turnover ci sarà, visti i tanti impegni. A partire già dalla gara di mercoledì contro il Benfica.