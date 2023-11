L’Inter vale di più, ma spende meno della Juve: ecco quanto costa il Derby d’Italia

Juventus-Inter è la sfida tra le due grandi potenze del calcio italiano, entrambe ai vertici della Serie A in questo momento. Non è difficile, dunque, immaginare come anche i costi delle rose di entrambe le squadre possano essere messi a paragone.

Lo ha fatto il Corriere dello Sport, che ha fatto un confronto economico per vedere quanto spendono le due società tra valore della rosa e costo degli ingaggi. In questo ultimo caso, sono i bianconeri ad avere una spesa netta superiore di oltre 2 milioni di euro: 75,95 milioni di euro i bianconeri, 74,35 i nerazzurri.

Diverso, invece, il discorso riguardante il valore complessivo della rosa, con quella interista che supera i 560 milioni di euro complessivi, 150 milioni circa in più di quella juventina. La spesa complessiva delle due società, allora, è di oltre un miliardo di euro, testimoniando come il Derby d’Italia sia la sfida più importante del calcio italiano anche a livello economico.

L’opinione di Passione Inter

Questo confronto tra Juventus e Inter può raccontare anche i valori in campo, ma solo in modo marginale. Al contrario, può essere un indizio sulle strategie societarie, e in particolare di mercato, dei due club. Il fatto che i nerazzurri abbiano una rosa di maggiore valore, pur spendendo di meno di stipendi, può essere un indizio importante sulla capacità di valorizzazione e di gestione da parte della dirigenza interista.