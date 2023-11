L’agente di Lautaro racconta la VERITÀ sul trasferimento in Arabia

Lautaro Martinez era uno degli obiettivi dell’Arabia Saudita nella scorsa estate? Ne ha parlato il suo agente, Alejandro Camano, nel corso dell’intervista concessa a Tuttosport. Questo il suo pensiero sulla vicenda:

«In Arabia volevano ricoprirlo d’oro in estate, ma lui ha rifiutato? Verissimo. Cosa strana nel calcio di oggi? Dipende per chi. Non lo è per uno che tiene così chiaro il progetto di vita, il sentimento di appartenenza, il quanto stia bene nel club anche perché si sente valorizzato dalla società. Non dimentichiamo tutti i successi dei nerazzurri. E che parliamo della squadra vice campione d’Europa. L’Inter oggi è in una ottima striscia di risultati. E Lautaro, insieme ai suoi compagni e al tecnico, si sente parte di questo successo”.