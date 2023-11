Alejandro Camano, proprietario dell’agenzia che cura gli interessi di Lautaro Martinez, la Footfeel, ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport del suo rapporto con il giocatore dell’Inter e delle sue ambizioni per il futuro, compreso il rinnovo di contratto con i nerazzurri.

Queste le sue parole:

RAPPORTO CON LAUTARO – “Io lo vedo come uno di famiglia e da famiglia. Un ragazzo umile, con cui è facile instaurare un bel rapporto. Per me ingloba tutti quei valori che io vorrei vedere in un figlio. È buono, onesto, solidale. Credo che anche per questo l’Inter gli abbia affidato la fascia da capitano. È una persona che di fatto rappresenta in tutto e per tutto i valori del club, quei valori che vogliono essere trasmessi anche nella società moderna e non solo in campo. Lautaro, le assicuro, è un lavoratore. Ma soprattutto è rimasto umile, davvero umile”.

RINNOVO – “Stiamo dialogando per ricevere una proposta che possa soddisfare Lautaro. Non è facile, nel senso che non è una cosa dall’oggi al domani, ma stiamo lavorando per arrivare a un accordo positivo. Problemi? Non credo ce ne saranno. Abbiamo un’ottima relazione con i nerazzurri, come le dicevo abbiamo già avuto le prime discussioni. Appuntamento per andare più nel dettaglio? Lo faremo nel momento più adeguato, sicuramente”.

EREDE ZANETTI – “È un onore che (Zanetti ndr) pensi questo. Lui fa parte della storia dell’Inter. Io lo conosco da tempo, da quanto Hector Cuper, che era un mio assistito, lo aveva allenato. La verità è che Lautaro incarna i valori dell’Inter, quindi siamo tutti felici e speriamo di poter arrivare ad un accordo con i nerazzurri”.

PALLONE D’ORO – “Che Dio voglia! Sarebbe una gioia enorme per tutti quelli che lo vogliono vedere felice, oltre a un riconoscimento mondiale per lui. Credo sia sulla strada giusta per conquistare il Pallone d’Oro. Lui è un giocatore completo, che segna e fa anche assist. Ha una tecnica invidiabile ed è un grande lavoratore”.