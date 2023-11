Verso Juventus-Inter, Cuadrado vuole esserci: le sue condizioni

Mancano ormai pochi giorni a Juventus-Inter, big match della 13a giornata di Serie A. Una sfida speciale, vista anche la posizione di vertice delle due squadre, che ha un significato ancora maggiore per Juan Cuadrado.

Ecco perché, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il colombiano ci terrebbe particolarmente a esserci contro la sua ex squadra, che la scorsa estate non gli ha rinnovato il contratto in scadenza. Ieri ha lavorato parzialmente in gruppo, ma, sottolinea il Corriere dello Sport, solo oggi si capirà se gli ultimi fastidi della tendinite siano ancora presenti o meno. Solo nel secondo caso potrebbe sperare in una convocazione per la sfida dell’Allianz Stadium.

L’opinione di Passione Inter

Il desiderio di esserci di Cuadrado è legittimo ed ecomiabile. Tuttavia, Inzaghi dovrà essere molto attento nelle valutazioni: l’esterno è stato assente a lungo e dopo la Juventus altri impegni importanti attendono. Il colombiano potrà trovare spazio e forzare il suo rientro proprio ora potrebbe solo essere controproducente.