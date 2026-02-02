HIGHLIGHTS Cremonese-Inter 0-2: gol di Lautaro e Zielinski

Partita gestita con grande maturità da parte dell’Inter questa sera in casa della Cremonese. Complice un buonissimo approccio, la squadra di Cristian Chivu è riuscita nella prima mezz’ora ad andare avanti di due reti con i gol di Lautaro Martinez prima e Piotr Zielinski poi. In attesa di Bologna-Milan di martedì sera, sono 8 i punti di vantaggio sul secondo posto.

Highlights Cremonese-Inter 0-2: gol Lautaro e Zielinski

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Cremonese-Inter.