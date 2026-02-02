2 Febbraio 2026
HIGHLIGHTS Cremonese-Inter 0-2: gol di Lautaro e Zielinski
Le azioni salienti della vittoria in trasferta
Partita gestita con grande maturità da parte dell’Inter questa sera in casa della Cremonese. Complice un buonissimo approccio, la squadra di Cristian Chivu è riuscita nella prima mezz’ora ad andare avanti di due reti con i gol di Lautaro Martinez prima e Piotr Zielinski poi. In attesa di Bologna-Milan di martedì sera, sono 8 i punti di vantaggio sul secondo posto.
