Gli highlights di Inter-Empoli: Lautaro ribalta i toscani

Tutti i goal del match del Meazza

L'Inter torna momentaneamente in vetta in attesa di Verona-Milan grazie al pirotecnico 4 a 2 con cui i nerazzurri ribaltano l'Empoli, che si era trovato addirittura in doppio vantaggio. All'1-2 firmato Pinamonti e Asllani rispondono, dopo l'autorete di Romagnoli, la doppietta di Lautaro ed il goal di Sanchez nel finale. Ecco i goal e le azioni salienti del match: