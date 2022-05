VIDEO – Gli highlights di Udinese-Inter: Perisic e Lautaro stendono i friulani

I goal del match della Dacia Arena

L'Inter, con un pizzico di fatica finale, sbanca Udine e rimane in scia al Milan. I nerazzurri si riprendono subito dopo il passo falso di Bologna ma restano costretti a vincerle tutte e a sperare in almeno una sconfitta del Milan nelle ultime tre. Un pareggio infatti, in virtù degli scontri diretti, non basterebbe. Contro i friulani protagonisti delle reti decisive Perisic e Lautaro, con Pussetto a segnare il goal dei bianconeri. Ecco gli highlights del match della Dacia Arena.