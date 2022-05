L'Inter, dopo il passo falso, forse decisivo in chiave Scudetto, di Bologna, rialza subito la testa con una vittoria a Udine, contro probabilmente la squadra più in forma della Serie A. I nerazzurri piegano l'Udinese nel primo tempo con i goal di Lautaro e Perisic, spaventandosi nel finale per la solita disattenzione che riapre la gara. Come di consueto, ecco i Top e i Flop di Passione Inter per il match della Dacia Arena.