Scudetto, volata all’ultimo respiro: il calendario dell’Inter e delle sue rivali

1 di 6 UNA LOTTA SERRATA COME NON MAI

La lotta Scudetto è clamorosamente svoltata in 3 minuti. Quei 3 maledetti minuti in cui l'Inter ha buttato via un Derby già vinto e che avrebbe virtualmente dato una mazzata a tutte le rivali. Il campionato poteva essere vinto lì, con i nerazzurri ad un potenziale (recupero con il Bologna permettendo) +10 sui rossoneri. Quel blackout però ha portato un'inversione di tendenza incredibile, spostando l'inerzia della Serie A. Ora l'Inter ha il fiato corto e fatica, mentre Milan e Napoli sognano. E, nelle retrovie, la Juventus inizia a pensare alla clamorosa rimonta...