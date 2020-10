Hjulmand (ct Danimarca): “Eriksen? Giocatore straordinario. Lui e Conte sanno cosa sta succedendo”

La situazione di Christian Eriksen all’Inter continua a tenere banco. Il centrocampista non riesce ad entrare nei meccanisimi di Antonio Conte, come testimoniato da questo inizio di campionato. Nei primi tre impegni, infatti, Eriksen è sceso in campo 64′ con la Fiorentina, 9′ con il Benevento per poi rimanere in panchina nel pareggio di domenica scorsa con la Lazio.