Social – Darmian saluta il Parma: “Grazie per avermi fatto respirare subito aria di casa. Per me ora inizia una nuova avventura”

Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno è arrivato nell’ultimo giorno di mercato dal Parma. Per domani pomeriggio è atteso l’arrivo alla Pineatina, giorno in cui inizierà anche il primo allenamento nerazzurro sotto gli ordini di Antonio Conte, che lo ha fortemente voluto con sé dopo l’esperienza in Nazionale.

Nei gialloblù ha militato per una sola stagione, quanto è bastata per farlo “sentire a casa”, come ha scritto nel messaggio del posto pubblicato su Instagram.

Di seguito il testo integrale:

“Grazie Parma. Grazie per aver accolto me e la mia famiglia nella vostra realtà facendoci respirare subito aria di casa. Grazie a voi tifosi che, in un anno così difficile per il calcio ma soprattutto nella vita, seppur distanti, siete sempre stati presenti senza mai far mancare il vostro sostegno. Per me ora inizia una nuova avventura… lascio un gruppo fantastico che non dimenticherò mai, un gruppo che sfiderò sul campo da avversario ma che porterò sempre nel mio cuore. A presto, Matte”

