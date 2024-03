I convocati di Argentina e Brasile: la scelta su Lautaro e Carlos Augusto. SORPRESA Carboni

In vista della sosta di fine marzo, le Federazioni di Argentina e Brasile hanno comunicato le liste ufficiali dei calciatori convocati per i rispettivi impegni. Grande curiosità soprattutto intorno alla selezione verdeoro, affidata lo scorso gennaio a Dorival Junior come nuovo commissario tecnico dopo aver incassato il rifiuto da parte di Carlo Ancelotti.

Il nuovo allenatore del Brasile, alla sua prima lista da ct, ha deciso di escludere dai convocati Carlos Augusto. L’esterno dell’Inter, reduce da un ottimo inizio di 2024, aveva esordito lo scorso ottobre con la nazionale verdeoro dopo aver ricevuto la prima chiamata in assoluto ed era stato nuovamente inserito nella rosa brasiliana anche per le convocazioni di novembre.

Sono due, invece, gli interisti chiamati dalla Nazionale Argentina per le gare contro El Salvador del 23 marzo e contro Costa Rica del 27 marzo. Il primo è ovviamente Lautaro Martinez che si conferma tra i calciatori più utilizzati da Lionel Scaloni. Il secondo, invece, è una grandissima sorpresa: il ct argentino ha infatti deciso di premiare le ottime prestazioni con la maglia del Monza di Valentin Carboni con una chiamata ufficiale. Il classe 2005, dunque, potrebbe vestire per la prima volta in carriera la maglia della nazionale maggiore albiceleste.