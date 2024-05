Il CdA dell’Inter è già decaduto: prime due dimissioni ufficiali

Da ieri è iniziata una fase di transizione in casa Inter che durerà almeno un paio di settimane. I tempi tecnici del passaggio da Suning a Oaktree, infatti, costringono il club nerazzurro ad un breve periodo di gestione ordinaria nel quale non potranno essere portate avanti operazioni di calciomercato, né in entrata né in uscita.

Nella giornata di ieri, con l’insediamento ufficiale del fondo americano come nuovo proprietario nerazzurro, è decaduto il CdA interista. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i consiglieri in quota Oaktree Carlo Marchetti e Amedeo Carassai hanno annunciato le loro dimissioni. Un passaggio formale considerato che entrambi dovrebbero avere un ruolo all’interno del club.

Ad inizio giugno, invece, verrà convocata la nuova assemblea dei soci e nominato il nuovo consiglio, nel quale vi sarà con ogni probabilità la presenza del manager di Oaktree Alejandro Cano e del legale Katherine Ralph. Grande attesa per scoprire chi sarà il successore di Steven Zhang come presidente dell’Inter scelto dal fondo americano.