Inter, nasce il modello Oaktree: due modi per aumentare i ricavi

Non ha alcuna intenzione di essere un semplice fondo di passaggio Oaktree per l’Inter. La proprietà statunitense, che nella giornata di ieri è stata presente a Milano con il manager Alejandro Cano e il legale Katherine Ralph, ha intenzione programmare a lungo termine il futuro del club nerazzurro.

Quella di Oaktree sarà una presenza costante nel mondo Inter a cui i dirigenti dovranno presto abituarsi. Il fondo, nell’incontro avvenuto ieri con i due amministratori delegati Marotta e Antonello, si è detto soddisfatto per i risultati sportivi ottenuti negli ultimi anni e per il modello gestionale utilizzato.

Allo stesso tempo, il fondo vuole lasciare una forte impronta e contribuire da protagonsita alla crescita del club interista. E’ vero che i conti sono nettamente migliorati, ma da parte di Oaktree è stata segnalata l’esigenza di ridurre ulteriormente le passività e soprattutto far esplodere in alto i ricavi.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, questi due obiettivi dovranno essere raggiunti dall’Inter tramite le seguenti modalità: “l’incremento dei ricavi dell’area commerciale e la conferma di quelli derivanti dai risultati sportivi”. Obiettivi che si trovano perfettamente in sintonia con quelli perseguiti negli ultimi anni dall’attuale management e che rappresentano una garanzia di successo per i tifosi nerazzurri.