CM.com – Ecco il nuovo logo dell’Inter: il 30 marzo la presentazione ufficiale

Era nell’aria da molti mesi, ma ora è quasi ufficiale: l’Inter cambierà definitivamente look. Il progetto di nuova identità “Inter Milano“, con rivoluzione pure nel logo, è sempre più vicina come ha appreso la redazione di Calciomercato.com. La società nerazzurra infatti ha depositato i documenti per il nuovo logo che sarà presentato ufficialmente il prossimo 30 marzo.

Un disegno uguale alla struttura attuale, ma con importanti modifiche all’interno: la I e la M saltano all’occhio, così come i colori. Niente più giallo, ma i bordi neri e blu a ricalcare i colori della nostra amata maglia. Abbiamo la data: niente più aprile come detto inizialmente. La “nuova” storia dell’Inter sta per iniziare.

IL BARCELLONA PUNTA LUKAKU>>>