Dalla Spagna – Niente più Lautaro Martinez, Koeman vuole Lukaku al Barcellona

Con l’estate che si avvicina anche le voci di mercato tornano insistenti, nonostante siamo nella fase cruciale della stagione dove tutte le squadre sono in lotta per raggiungere il proprio obiettivo. L’Inter di Antonio Conte è in testa alla classifica di Serie A e vuole riportare lo Scudetto a Milano – sponda nerazzurra – dopo 11 anni. Arrivano però sirene dalla Spagna, ed ancora una volta dal mondo Barcellona.

Come riportato infatti dal Mundo Deportivo in casa blaugrana si inizia a pensare alla prossima stagione e l’obiettivo primario è sicuramente un attaccante. Se fino a pochi mesi fa l’obiettivo primario era Lautaro Martinez, salvo poi trovarsi il muro da parte dell’Inter per la cessione dell’argentino, ora il tecnico Koeman ha messo nel mirino il suo compagno di reparto: Romelu Lukaku. Il centravanti belga però è arrivato solo la scorsa stagione a Milano e la società nerazzurra non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 9.

