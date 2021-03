Social – Nedved provoca, la risposta di Materazzi è un capolavoro: “I miei figli hanno visto Champions e Mondiale…”

Marco Materazzi e Pavel Nedved sono stati avversari per molto tempo sul terreno di gioco. Chi meglio di loro incarna la rivalità tra Inter e Juventus. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, i due non se la mandano ancora di certo a dire.

L’ex difensore dell’Inter ha risposto in grande stile alla provocazione di Pavel Nedved, come solo lui sa fare. Il dirigente bianconero si è vantato, in un’intervista recente a Dazn, dei 9 scudetti di fila vinti dalla Juventus, che hanno accompagnato suo figlio “dalle medie all’università”.

La risposta di Materazzi non si è fatta attendere: “Pavel … gli auguriamo tutti di poter vedere VINCERE anche la Champions prima che finisca gli studi , se la merita . I miei figli hanno visto vincere la Champions e il MONDIALE che facevano l’ASILO e le ELEMENTARI!!!”