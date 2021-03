Arturo Vidal e Alexis Sanchez scalpitano. I due cileni dell’Inter, rimasti ad Appiano con Conte, stanno intensificando il proprio allenamento per farsi trovare pronti dopo la sosta. Immancabile la foto, tra addominali e muscoli in bella vista, postata sui social da Vidal: “Prepariamoci con mio fratello per ciò che sta arrivando sempre più forte”.

NAZIONALI, IL BILANCIO DEGLI INTERISTI: LUKAKU SEGNA, CADE LA CROAZIA —>